Родные Романа Бондаренко заявили в милицию из-за прослушки их телефонов и публикации разговоров в СМИ

После смерти Романа Бондаренко телефоны его родных были на прослушке, милиция проводит проверку. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В четверг, 26 ноября, в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что минская милиция проведет проверку по заявлению родных погибшего Романа Бондаренко, пишет БелаПАН. Как проинформировала пресс-секретарь управления Наталья Ганусевич, проверку проведут сотрудники РУВД Центарльного района столицы.

Родные заявили в милицию, что после смерти Романа их телефоны были на прослушке. А потом записи некоторых разговоров были опубликованы в СМИ.

Напомним, накануне гостелеканал СТВ показал в эфире спецрепортаж о Романе Бондаренко. В программе были фрагменты телефонных разговоров, утверждалось, что это беседа матери Романа и его жены. В репортаже так же не пояснялось, каким образом в распоряжение редакции попали эти файлы.

Также в данном сюжете было опубликовано видеjобращение Артема Сорокина, задержанного по уголовному делу о разглашении врачебной тайны врача БСМП. На видео задержанный медик говорит, что не надо политизировать ситуацию (о его задержании - Ред.) и заявил, что полностью признал свою вину.

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