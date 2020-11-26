Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Родные Романа Бондаренко заявили в милицию из-за прослушки их телефонов и публикации разговоров в СМИ

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сказали, что по данному заявлению проводится проверка
Надежда БУТОВИЧ
КомментироватьОставить комментарий
После смерти Романа Бондаренко телефоны его родных были на прослушке, милиция проводит проверку.

После смерти Романа Бондаренко телефоны его родных были на прослушке, милиция проводит проверку.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

В четверг, 26 ноября, в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома сообщили, что минская милиция проведет проверку по заявлению родных погибшего Романа Бондаренко, пишет БелаПАН. Как проинформировала пресс-секретарь управления Наталья Ганусевич, проверку проведут сотрудники РУВД Центарльного района столицы.

Родные заявили в милицию, что после смерти Романа их телефоны были на прослушке. А потом записи некоторых разговоров были опубликованы в СМИ.

Напомним, накануне гостелеканал СТВ показал в эфире спецрепортаж о Романе Бондаренко. В программе были фрагменты телефонных разговоров, утверждалось, что это беседа матери Романа и его жены. В репортаже так же не пояснялось, каким образом в распоряжение редакции попали эти файлы.

Также в данном сюжете было опубликовано видеjобращение Артема Сорокина, задержанного по уголовному делу о разглашении врачебной тайны врача БСМП. На видео задержанный медик говорит, что не надо политизировать ситуацию (о его задержании - Ред.) и заявил, что полностью признал свою вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Генеральной прокуратуре прокомментировали уголовное дело в отношении врача Сорокина и журналистки Борисевич.

Заместитель генпрокурора заявил, что журналистка склонила врача на разглашение врачебной тайны (подробности).

Срочные дебаты в Европарламенте: Нарушения прав человека в Беларуси, гибель Романа Бондаренко.

Парламентарии ЕС рассматривают новую резолюцию по ситуации в Беларуси (подробности).

Протесты в Беларуси - 2020