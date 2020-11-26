Завкафедрой БелМАПО: Беларусь подходит к пику второй волны коронавируса, но уже нужно говорить о третьей волне

Инфекционист Юрий Горбич сделал прогнозы по заболеваемости COVID-19. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

О том, что Беларусь приближается к пику второй волны коронавируса, стало известно со слов Юрия Горбича, кандидата медицинских наук, заведующего кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО). Об этом инфекционист рассказал в эфире ОНТ.

Также белорусский медик уверен, что в отношении заболеваемости коронавирусной инфекцией будет и третья волна.

- О третьей волне говорить можно и нужно с точки зрения того, что она будет, - заявил Юрий Горбич.

Но говоря об актуальной ситуации с «ковидом» в Беларуси, пояснил, что страна пока только подходит к пику второй волны. И пик этот будет достигнут позже, чем в Европе, потому, что там раньше закончилась первая волна.

- В настоящий момент (в Беларуси - Ред.) мы подходим к пику второй волны, - пояснил инфекционист.

Продолжая тему пандемии COVID-19, медик не взялся предположить, сколько еще «волн коронавируса» предстоит пережить человечеству. И добавил, что прогнозы, которые сейчас делают медики, основаны на данных и общемировом опыте «борьбы с испанкой».

- COVID-19 является абсолютно новым вирусом, о котором до ноября 2019-го года никто не говорил, да и не знал о нем. Информация была разве что у тех специалистов, которые очень пристально работали в целом с коронавирусом. Поэтому мы можем предполагать (как будет развиваться ситуация - Ред.), но утверждать со стопроцентной вероятностью - нет, резюмировал Юрий Горбич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Экс-глава Минздрава Беларуси: Надеюсь, что вторая волна COVID-19 не продлится до февраля 2021 года.

Владимир Караник спрогнозировал сроки подъема заболеваемости коронавирусом в Беларуси во время второй волны пандемии (подробности).

Глава Минздрава: Гродненская и Минская области находятся на пике второй волны коронавируса.

В Брестскую область и первая волна COVID - 19 пришла с запозданием, и вторую волну медики ждут тут позже (подробности).