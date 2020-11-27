За две недели мы приблизимся к пределу коечного фонда: Завкафедрой БелМАПО о заболеваемости COVID-19

Юрий Горбич рассказал о заполняемости коечного фонда в Беларуси во время второй волны "ковида". Фото: Иван МАКЕЕВ

В эфире ОНТ кандидат медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО Юрий Горбич рассказал о ситуации с коронавирусом в стационарах республики.

- Заполняемость системы здравоохранения, то есть заполняемость стационаров в среднем по стране очень неплохая. Но, если сохранится такая же динамика их наполнения дальше, еще хотя бы две недели, то мы приблизимся к пределу коечного фонда. Как минимум в определенных очагах, - заявил инфекционист.

Также журналист попросил рассказать о вдохновляющих случаях лечения от COVID-19.

- Мой самый пожилой пациент, которого мне удалось вылечить от коронавируса, был в возрасте 89 лет. Но в целом по стране были люди и старше. В Беларуси был пациент в возрасте 101 год, который вылечился и был выписан после коронавируса, - уточнил медик.

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