В Буэнос-Айресе во время прощания с Диего Марадоной начались столкновения фанатов с полицией

В день прощания с Диего Марадоной в Аргентине начались столкновения его фанатов с полицией. Фото: Reuters.

О том, что в Буэнос-Айресе по просьбе семьи легендарного футболиста раньше времени завершили церемонию прощания с Диего Марадоной, проинформировало БелТА.

Напомним, экс-игрок и тренер сборной Аргентины по футболу скончался 25 ноября на 61-м году жизни. Причиной смерти Диего Марадоны называют острую сердечную недостаточность.

В четверг, 26 ноября, в президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе проходила церемония прощания с легендой. Планировалось, что проститься с Диего Марадоной придут около 1 миллиона человек. Официальная церемония прощания была запланирована до 16.00 (Прим.: 22.00 по Минску), но в городе начались беспорядки. Сообщалось о столкновениях фанатов Марадоны с полицией. Семья футболиста приняла решение прервать церемонию заранее. В Аргентине в память о Марадоне объявлен трехдневный траур.

В Бресте 28 ноября подготовят выставку памяти легендарного футболиста. Фотоиллюстрация: Reuters.

В Беларуси почтут память Марадоны в субботу, 28 ноября. В день матча «Динамо - Брест» - «Неман» в фан-зоне стадиона пройдет выставка памяти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщила пресс-служба брестского клуба.

Выставка будет представлена коллекцией брестчанина Георгия Дорбуашвили, на ней будет свыше 10 альбомов с фотографиями и вырезками из самых различных СМИ, посвященных карьере Марадоны. Также можно будет увидеть футболки аргентинской сборной, сувениры с чемпионатов мира, связанные с футболом Аргентины, и многие эксклюзивные экспонаты.

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