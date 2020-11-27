«Белавиа» возобновляет рейсы из Баку. По 4 вылета в неделю, но только в одну сторону

Восстанавливаются авиаперелеты Баку - Минск. Фото: Оксана БРОВАЧ

О том, что «Белавиа» уже на следующей неделе с пятницы, 4 декабря, возобновляет рейсы из Баку в Минск, сообщила пресс-служба компании авиаперевозчика в официальном Facebook.

В компании сообщили, что полеты Баку - Минск будут осуществляться 4 раза в неделю с вылетами во вторник, пятницу, субботу и воскресенье (вылет 04.15 прибытие 06.50 по местному времени). Однако уточняется, что возобновляется регулярное сообщение только в одну сторону - обратно из Минска в Баку самолеты авиакомпании полетят пустыми.

В «Белавиа» рекомендовали перед покупкой авиабилета ознакомиться с ограничениями на въезд и выезд в страну назначения. На сайте компании уже можно купить билет из Баку, стоимость его нельзя назвать бюджетной: около 992 стоит эконом и более 1417 рублей - полет бизнес-классом.

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