Макей заявил, что получилось договориться с Россией об активизации транспортного сообщения

Владимир Макей выразил надежду, что в ближайшее время будут сдвижки по дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения между Беларусью и Россией.
Фото: Оксана БРОВАЧ
По итогам встречи с Сергеем Лавровым в Минске глава белорусской дипломатии Владимир Макей рассказал об активизации возобновления транспортного сообщения между странами, проинформировал телеканал СТВ.
Так, по словам белорусского министра, России и Беларуси уже удалось договориться об активизации авиасообщения.
- Нам уже удалось договориться об определенных послаблениях для ряда категорий граждан и об активизации авиасообщения между двумя странами, - заявил Владимир Макей.
И продолжая, выразил надежду, что в ближайшее время будут результаты по нормализации и других видов сообщения между странами.
- Надеюсь, что согласованная работа по дальнейшей нормализации всех видов транспортного сообщения при безусловном соблюдении мер профилактики даст свои результаты в ближайшее время, - прокомментировал Макей.
Таким образом, на повестке дня между Беларусью и Россией остается вопрос снятия ограничений на передвижение на белорусско-российской границе.
Напомним, ранее в «Белавиа» сообщили о продлении приостановки полетов во все пункты России до 24 декабря 2020 года, кроме аэропорта «Домодедово» в Москве.
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