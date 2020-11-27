В 2021 году Россия поднимет цену на нефть для белорусских НПЗ

Для Беларуси российская нефть станет дороже на 2-5% от мировой цены 2020-го года. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что российская нефть, поступающая на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси подорожает в 2021 году, рассказала представитель «Белнефтехима», информирует БелТА.

Так, по словам Светланы Гуриной, заместителя председателя «Белнефтехима», в 2021 году стоимость российской нефти для Беларуси может составить 88 - 90 процентов от мировой цены.

- На данный момент белорусские НПЗ покупают нефть по цене, которая составляет 85% от мировой. В 2021 году она составит 88 - 90% от мировой цены, - констатировала зампред концерна.

Напомним, к удорожанию российской нефти для Беларуси привели последствия налогового маневра, принятого в России в 2018 году. Из-за чего произошло снижение экспортных пошлин на нефтепродукты.

И уже в 2019 году российская нефть поступала на белорусские НПЗ по новым условиям. Также ежегодно стала увеличиваться и цена беспошлинных поставок нефти в Беларусь, возрастая пропорционально уменьшению российской экспортной пошлины на нефть.

В течение 2019 - 2020 годов в Беларуси усиленно предпринимаются попытки по диверсификации нефтяных поставок. Нефть закупается из Азербайджана, Норвегии, Саудовской Аравии и США, а транспортируется через морские порты и по железной дороге. Но по-прежнему основной поставщик нефти в Беларусь - это Россия.

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