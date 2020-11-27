В Минске на пожаре в гараже частного дома погибли двое

В сгоревшем гараже пожарные нашли тела двух погибших. Фотоиллюстрация: МЧС.

О том, что в Минске во время пожара в гараже погибли два человека, проинформировало БелТА со ссылкой на суточную сводку Минского городского УМЧС.

Трагедия произошла на улице Мозырская в белорусской столице рано утром в пятницу, 27 ноября. Звонок на номер дежурного поступил в 05.00 часов. Очевидцы сообщили, что горит гараж во дворе частного дома.

- Прибывшие по вызову спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. При пожаре в гараже погибли два человека. Огнем повреждены имущество внутри помещения, а также строительные конструкции кровли, - прокомментировали в МЧС.

По факту пожара проводится проверка. Предварительная версия: возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

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