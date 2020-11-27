Минские динамовцы в овертайме победили хоккеистов подмосковного «Витязя».

Минское «Динамо» завершило домашнюю серию в чемпионате КХЛ. 26 ноября хоккеисты минского «Динамо» принимали у себя дома подмосковный «Витязь».

Чтобы определить победителя понадобилось дополнительное время – основное время игра закончилась со счетом 3:3 (1:0, 1:1, 1:2). Причем динамовец Райан Спунер оформил дубль, забив первую и последнюю шайбы в основное время. В овертайме удача была на стороне «зубров»: победную шайбу записал на свой счет Роман Горбунов.

По мнению экспертов, игра минчан после пандемии обрела прежний вид, единственным провальным матчем можно считать домашний с ЦСКА. Именно москвичи считаются самой лучшей командой в защите и в предыдущих матчах «зубры» останавливались на отметке 25 бросков в створ, несмотря на поражение хозяева нанесли 29 бросков против 31 у «армейцев». Хозяева очень сильно прибавили в данном показателе в этом сезоне, особенно дома, где их количество превышает 30 в каждом домашнем матче.