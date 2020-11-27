Лукашенко поехал в шестую минскую больницу. Фото: telegram-канал "Мотолько помоги".

О том, что Александр Лукашенко 27 ноября собирается посетить шестую городскую больницу стало понятно его до официального анонса. Накануне с прилегающей территории эвакуировали все припаркованные машины, в район нагнали силовиков, приехали автозаки, а на ближайших крышах появились снайперы. Официально о визите сообщили буквально за полчаса до приезда Лукашенко. Кортеж Лукашенко въехал в город со стороны Острошицкого городка, проехал по внутреннему кольцу МКАДа – в это время движение перекрывали. Потом кортеж проехал по проспекту Независимости, завернул на Козлова (поворот налево в этом месте, кстати, запрещен), и поехал в сторону больницы.

По сообщению Минздрава Беларуси Александру Лукашенко «доложат об организации лечебного процесса». Планируется, что он ознакомится с порядком оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, состоится встреча с работниками медучреждения.