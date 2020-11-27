«Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму»: Знаменитый лыжник Сергей Долидович о БЧБ-флаге

Сергей Долидович уверен, что если бы сейчас в Беларуси провели референдум о символике, то бело-красно-белый флаг вернулся бы снова. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Свое отношение к БЧБ-символике и поствыборному кризису в Беларуси прокомментировал спортсмен Сергей Долидович. Легендарный белорусский лыжник написал об этом у себя на странице в Facebook.

Очередной пост о ситуации в стране Долидович связал с полученным от ТС своего дома письмо-обращение. В тексте в уважительной форме от имени «Товарищества собственников здания по улице Радужная, 9» заявляется, чтобы «по требованию администрации Центрального района Минска» был убран с балкона «флаг с негосударственной символикой».

- Вот получил письмо. Лежу в теплой кровати, с дочкой самой младшей и думаю, что ответить этому товарищу. Горит свеча на подоконнике в память о Романе (Бондаренко - Ред.). Хижинковой еще 15 суток добавили. А тут снимите уважаемый... История она такая - проведи референдум о символике сейчас, уверен, вернулся бы флаг (бело-красно-белый) снова. И это нормально. Не хочу хаоса. Хочу уважения к выбору народа. Не хочу насилия. Хочу диалога. Флаг не сниму. Заплачу штраф (если надо), - написал в своем посте Долидович.

Вот такое письмо из "Товарищества собственников здания" прислали Сергею Долидовичу. Фото: Facebook Сергея Долидовича.

Пользователи соцсети поддержали спортсмена, одни советовали перевесить флаг с балкона на окно в другой комнате и ждать новую «корреспонденцию». А кто-то и предложил вступить в переписку и в такой же уважительной форме ответить, что под БЧБ-флагом спортсмен сам выступал на своей самой первой Олимпиаде. Напомним, Сергей Долидович на свою первую Олимпиаду поехал в 1994 году в 20-летнем возрасте.

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