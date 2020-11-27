Фотофакт: Лукашенко впервые появился на публике в респираторе - раньше он называл такие средства защиты «намордниками»

Фотофакт: Лукашенко впервые появился на публике в респираторе. Фото: telegram-канал "Пул Первого".

27 ноября Александр Лукашенко отправился в 6-ю минскую больницу. Он ознакомился с порядком оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, состоится встреча с работниками медучреждения. В «красной зоне» он появился в белом халате, белой шапочке и в респираторе - правда, он висел на шее. Правда, позже респиратор Александр Лукашенко все же надел. А вот резиновых перчаток на руках не было. Кстати, все сопровождающие были в так называемых противочумных костюмах с капюшонами, в респираторах, защитных масках и перчатках. Судя по фотокадрам, Лукашенко зашел в одну из палат, где лежат заразившиеся больные. На фотографии видно, что Лукашенко держит в руках какой-то медицинский прибор.

Таким образом, Александр Лукашенко впервые появился на публике в маске. Ранее такие средства защиты Лукашенко называл «намордниками». Вот что он говорил:

- Хвастаемся везде - IT-страна, а эти несчастные «намордники» не можем произвести. Чтобы за неделю правительство приняло решение, где будет производить. Не проблема станок приобрести, - говорил Лукашенко в марте.

- Если ты в городе, где огромное количество людей, есть опасения, ну надень намордник и ходи. Только лишнее тоже не надо ходить по городу. Сходил в магазин, в аптеку и иди домой. Или куда-нибудь, где не трешься друг об друга, - говорил Лукашенко в апреле.