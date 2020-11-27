Кричал на милиционеров 12 августа из окна и ударил ногой при задержании: жителя Гомеля приговорили к 5 годам колонии

За драку с милицией при задержании гомельчанина осудили на 5 лет колонии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Беларуси сообщила о том, что в Гомеле к 5 годам лишения свободы за насилие к сотруднику милиции был приговорен 31-летний мужчина. Уточняется, что Гомельская прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу.

- Во время судебного разбирательства было установлено, что 12 августа 2020 года нетрезвый обвиняемый из окна своей квартиры нецензурно выражался в адрес проходивших мимо силовиков, а также бросил в их сторону несколько бутылок, - рассказали в Генпрокуратуре.

Когда проходило задержание, по информации обвинения, подозреваемый не менее одного раза ударил милиционера ногой в область лица. Поясняется, что потерпевший получил телесные повреждения, которые не повлекли кратковременного расстройства здоровья.

- Суд признал гомельчанина виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима (ст. 364 УК РБ), - прокомментировали в пресс-службе.

Свою вину мужчина в суде не признал.

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