Прогноз погоды в Беларуси на 28 ноября: Придет зима со снегом

Снег и мокрый снег ожидают белорусов в ближайшие выходные. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Белорусские синоптики рассказали, какая погода ожидает белорусов в ближайшие выходные, 28 и 29 ноября. Такая информация опубликована на сайте Белгидромета.

Так, в субботу, 28 ноября, ночью ожидаются заморозки, средняя температура -4…+2 градуса. При этом синоптики обещают осадки, в основном снег или мокрый снег. Днем потеплеет и термометры покажут около -1…+4. Последствием таких перепадов станут гололед на дорогах и туман, водителей еще предупреждают о налипании мокрого снега. Сильного ветра в этот день не прогнозируется: всего 2 - 8 метров в секунду.

В воскресенье, 29 ноября, погода сильно не поменяется. Ночные заморозки немного усилятся -5…+1, но и днем станет холоднее - в среднем -3…+3 по стране. Произойдет небольшое усиление ветра, из-за чего где-то можно будет понаблюдать за красивой метелью. Нас ожидает облачное воскресенье со снегом и мокрым снегом. Санки с тюбингами доставать еще рано, но выйти на воздух можно.

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