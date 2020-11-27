Посмотрите, как в Минске защищают деревья на зиму от противогололедных солевых реагентов

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Молодые деревья вдоль центральных проспектов Минска и МКАД сотрудники «Минскзеленстроя» оборачивают спанбондом, чтобы защитить кору стволов от вредного воздействия противогололедных солевых реагентов. Весной этот пропитанный солями спанбонд снимут, а стволы обмоют водой. Для защиты деревьев в нескольких местах в центре города, а именно в Александровском сквере и на бульваре Ленина, устанавливают и щиты из темной пленки. Таких щитов будет около 100.

По информации, которая размещена на сайте УП «Минскзеленстрой», можно сделать вывод, что к снегопадам и гололеду все готово: отремонтирована и подготовлена снегоуборочная и погрузочная техника, заготовлены противогололедные материалы для обработки дорог и пешеходных тропинок, определены площадки для вывоза снега и разработаны маршруты движения снегоуборочной техники.