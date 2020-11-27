Маски и перчатки теперь самая частая причина засоров канализации в минских многоэтажках

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Главные враги канализации в период пандемии - медицинские маски и перчатки. Они обгоняют влажные салфетки, пищевые отходы, ватные палочки, предметы женской гигиены, детские подгузники, строительный мусор, наполнители для кошачьих туалетов, украшения и телефоны.

Именно маски и перчатки в последнее время чаще всего становятся причиной засоров канализации в минских многоэтажках, которых ежегодно происходит около 2 000. Сантехники также не жалуют влажные салфетки, которые в воде не растворяются. Имея эластичную структуру, они не рвутся, а тянутся, накапливаясь в коллекторах и сбиваясь в комки. Подгузники и средства женской гигиены, впитывают воду и значительно увеличиваются в размерах, что приводит к засорам уже на внутридомовых сетях.

Кстати, ежемесячно на входе Минской очистной станции извлекается порядка 7,5 тонны бытового мусора. И это только тот мусор, который благополучно прошел не один километр трубопроводов и не один насосный агрегат, нигде не осел и не застрял.