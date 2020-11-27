Лукашенко о белорусских врачах для Польши: Помочь готовы, но шпынять нас не надо - мы не рабы!

Лукашенко сказал, что Беларусь готова отправить в Польшу бригаду медиков для борьбы с коронавирусом. Фото: БелТА.

О том, что Беларусь готова помочь соседней Польше в борьбе с коронавирусом, 27 ноября заявил Александр Лукашенко, посещая в Минске 6-ю городскую клиническую больницу.

Говоря о медиках, Лукашенко похвалил их, но заявил, что их «надо держать под контролем». Вероятно, имея в виду ситуации с медиками, выходившими на протестные акции солидарности, уголовное дело в отношении врача БСМП Минска за «разглашение врачебной тайны» и другие инциденты поствыборного периода. Видео разговора опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

- Они у нас молодцы. Конечно, надо их под контролем всегда держать, но… Но они молодцы, - заявил Лукашенко.

Далее, общаясь с медперсоналом больницы, Александр Лукашенко сказал, что польские власти хотят переманить белорусских медиков.

- Не зря же поляки говорят (а у них беда - врачей нет вообще): мы ваших врачей заберем. Я сказал: езжайте, но назад я вас уже не пущу! Нам надо своих лечить больных. Мы готовы и им помочь, но только давайте по-человечески. Вам надо? Мы вам отправим бригаду, вам поможем. А вот так шпынять нас не надо - мы не рабы! - заявил Лукашенко.

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Фотофакт: Лукашенко впервые появился на публике в респираторе - раньше он называл такие средства защиты «намордниками».

Он надел средство защиты во время посещения 6-й минской больницы (подробности).