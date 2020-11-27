Лукашенко о своем отношении к коронавирусу: Я говорил - коронапсихоз. Сейчас уже все этот термин усвоили

Лукашенко заявил, что весь мир убедился в правильности «белорусского пути» в борьбе с «ковидом». Фото: БелТА.

По словам Александра Лукашенко, весь мир убедился в том, что в борьбе с COVID-19 белорусские власти выбрали правильный путь. Об этом он заявил 27 ноября, посещая 6-ю городскую клиническую больницу Минска.

В то же время он подчеркнул, что в Беларуси на данный момент заболеваемость коронавирусом на высоком уровне, что является очень серьезной проблемой как для страны, так и для него лично, как руководителя. Но здесь он заметил, что с высокой заболеваемостью ковидом Беларусь столкнулась и в первую волну, наработав определенный опыт.

Далее Лукашенко перечислил то, что он говорил и «предсказывал» еще в начале пандемии.

- Главное при лечении больных (коронавирусом. - Ред.) - это психика. Это то, о чем я вам интуитивно говорил, когда у нас начала развиваться эта болезнь. Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили, - считает Лукашенко.

Он заявил, что с тех пор его точка зрения не поменялась, а только лишь укрепилась. И даже те из медиков, которые вначале мало верили, по словам Лукашенко, наконец-то поняли его правоту.

Продолжая, он заметил, что пандемия коронавируса давно вышла за рамки медицинской проблемы.

- Это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то - закрывают границу под видом ковида. Если кто-то на кого-то хочет надавить политически - используют ковид, - уверен Лукашенко.

Резюмируя, заметил, что все другие страны убедились в правильности «белорусского пути» в борьбе с ковидом.

- Весь мир убедился, что мы тогда (в первую волну пандемии COVID-19. - Ред.) прошли этот путь правильно. Прошли путь достойно - единственные в мире, - заключил Лукашенко.

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