Как житель Черикова решил заработать на акциях и биткоинах и что из этого вышло

На платформе, где зарегистрировался могилевчанин, предлагали заработать при помощи уникальной программы, основанной на искусственном интеллекте. Фото: СК.

Очередная жертва сетевых мошенников - 28-летний житель Черикова. Мужчина клюнул на объявление в сети, которое обещало дополнительный заработок через интернет. Мужчина прошел по ссылке, заполнил предложенную форму. Через некоторое время с ним связался человек, представившийся его персональным консультантом, и рассказал, что у чериковчанина есть шанс заработать на брокерской деятельности.

Мужчина открыл счет на биржевой платформе Inquot и перечислил туда 250 долларов. Это было еще в августе. Он рассчитывал на скорое удвоение своего первоначального депозита, которое произойдет при помощи основанной на искусственном интеллекте уникальной программы заработка. Именно это обещала реклама платформы.

Персональный консультант предложил мужчине заработать на изменениях курса стоимости акций компании Apple. Тот согласился и перевел на платформу 8 тысяч долларов. Потом чериковчанин решил проверить, как работает система, и подал заявку на вывод 200 долларов. Деньги ему тут же перечислили на виртуальный счет. Это усыпило бдительность мужчины, и он продолжил сотрудничество с платформой. Без сомнений мужчина вложил деньги в сделки с биткоинами, которые предложил ему консультант. На биткоины он перечислил 16 тысяч долларов.

- Когда потерпевший решил обналичить все денежные средства, от него потребовали якобы оплаты различных сборов и комиссий, после чего и вовсе перестали выходить на связь. Таким образом, с августа по ноябрь 2020 года мужчина перевел неустановленным лицам более 51 тысячи долларов, - рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович.

В «игру на бирже» мужчина не только вложил все свои сбережения, но и залез в долги.

- Чериковским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении неустановленного лица, которое мошенническим путем завладело денежными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса), - рассказала Анастасия Лавринович. - Следователями изъято и осмотрено мобильное устройство мужчины, с помощью которого он вел переписку и созванивался с представителями платформы. Направлены запросы в банк для получения информации о движении денежных средств по счетам потерпевшего.

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