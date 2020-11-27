Главврач минской больницы: врачи реанимации у нас получают 7000 - 9000 рублей

Руководитель шестой столичной больницы рассказал Александру Лукашенко о зарплатах в своем учреждении.

27 ноября Александр Лукашенко отправился в 6-ю минскую больницу. Он ознакомился с порядком оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, состоится встреча с работниками медучреждения. В «красной зоне» он появился в белом халате, белой шапочке и в респираторе. В ходе беседы главный врач этого медучреждения Игорь Юркевич рассказал о зарплатах, которые получают врачи в этой больнице. По его словам, средняя зарплата в больнице за октябрь составила более 2200 рублей: у врачей - более 3300 рублей, у среднего медицинского персонала - 2400 рублей, у других сотрудников - 1360 рублей. А врачи реанимации, по словам главврача, получают порядка 7000 - 9000 рублей. Интересно, что это даже больше, чем получают белорусские айтишники на хороших руководящих должностях.

- Люди привыкли к хорошему подспорью и с удовольствием работают. Молодые специалисты квартиры построили за счет этих надбавок, - подчеркнул главврач.