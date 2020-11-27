Не пугайтесь, получив эсэмэску от МЧС: 27 ноября проводится проверка систем оповещения

МЧС проверит свои системы оповещения населения. Фото: МЧС.

О том, что в пятницу, 27 ноября, в Беларуси будет проводиться техническая проверка систем оповещения МЧС, проинформировали в пресс-службе ведомства на официальном сайте.

Оповещать граждан МЧС будет включением бегущей строки в эфирах телеканалов и в главном меню интерактивного телевидения провайдера «Белтелеком» - Zala.

- Будет транслироваться следующий текст: «Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется», - прокомментировали в пресс-службе.

Отдельно будет проверена система оповещения по смс. Эсэмэски с аналогичным текстом получат пользователи мобильных операторов, находясь на территории Бешенковичского района.

В МЧС попросили с пониманием отнестись к необходимости подобной проверки.

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