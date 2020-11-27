Пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт вкололи российскую вакцину от коронавируса.

В сентябре в Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Процедура началась со знакомства с досье, выбора центров для клинических исследований и так далее. Тогда российскую вакцину от ковида на добровольцах в Беларуси не применяли. Однако стало известно, что российской вакциной уже привит премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Позже выяснилось: испытывать вакцину в Беларуси будут на ста добровольцах. А всего заявки отправили 4000 человек. Первые добровольцы были привиты 1 октября. Сегодня стало известно, что среди привитых – пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. Об этом сообщил telegram-канал «Пул Первого», который, как считается ведет президентская пресс-служба и журналисты так называемого президентского пула.

- Наталья Эйсмонт вошла в группу, можно сказать, экспериментальную. Ту, что начиналась с вакцинации премьера. В общем, от Covid-19 привита. Испытывает на себе российскую вакцину. Заодно Спутник-V проверит в «боевых» условиях, - сообщил канал

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