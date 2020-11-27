Задержанную журналистку tut.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО №1 Минска на Володарского

Катерина Борисевич подготовила материал о гибели Романа Бондаренко и позже была задержана по уголовному делу. Фото: tut.by.

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что задержанной журналистке Катерине Борисевич продлили срок задержания и должны предъявить обвинение 29 ноября. Что известно на данный момент?

Так tut.by сообщил, что их коллегу на 8-е сутки ареста перевели в СИЗО №1 на Володарского (задержали Катерину Борисевич 19 ноября - Ред.). Ранее была информация о том, что она находится в СИЗО КГБ. Еще родные и некоторые коллеги получили от нее письма, она написала, что старается держаться. Еще родные смогли передать ей одну передачу с одеждой и продуктами.

- Нам известно, что многие ей пишут, но, к сожалению, пока письма ей почти не доходят, - рассказала редакция ресурса.

На днях гостелеканал СТВ показал сюжет о смерти Романа Бондаренко и о том, что предварительное расследовании уголовного дело о «разглашении врачебной тайны» по гибели Романа Бондаренко ведет Генпрокуратура.

- В воскресенье, 29 ноября, истекает 10 суток с момента задержания Катерины. К этому сроку ей должны предъявить обвинение (в присутствии адвоката) и принять решение о мере пресечения, - говорят в Tut.by.

Что грозит по статье о разглашении врачебной тайны?

Максимальное наказание за «разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия» - лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Уточняется, что обычно уголовное дело о разглашении врачебной тайны возбуждается по заявлению потерпевшего, так как это дело частного обвинения. Но если речь идет о «наступлении тяжких последствий», как и заявила Генпрокуратура, то тогда уже это дело публичного обвинения, и уголовное дело может быть возбуждено без заявления потерпевшего.

О каких тяжких последствиях из-за информации о том, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя, говорит Генпрокуратура?

В данном случае называются: «Повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

Напомним, родственники погибшего Романа Бондаренко претензий по этому поводу не высказывали, и его мать дала согласие на распространение информации о состоянии сына. Однако на днях его родные подали заявление в милицию Минска из-за прослушки их телефонов и публикации разговоров в СМИ после смерти Романа.

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