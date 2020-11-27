Увольнения в Институте истории: семерым сотрудникам не продлили контракт, из-за этого еще пятеро ушли сами

О своем увольнение семеро ученых узнали, получив соответствующее уведомление от руководства. Фото: pixabay.com

Семь сотрудников Института истории НАН Беларуси лишились работы, поскольку руководство решило не продлевать им контракты. Еще пять их коллег уволились сами в знак солидарности. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на кандидата исторических наук Андрея Мацука.

По его словам, контракт не продлили кандидатам исторических наук Николаю Волкову, Алексею Шаланде и Екатерине Кривичаниной, а также кандидату филологических наук Александру Жлутко, научным сотрудникам Алексею Радоману, Татьяне Поповской и Владимиру Шипилло. Четверо из них были задержаны во время протестных акций осенью. Жлутко и Шипилло отбыли арест (у обоих статья 23.34 КоАП).

О своем увольнение семеро ученых узнали, получив соответствующее уведомление, подписанное замдиректора Института истории по научной части Вадимом Лакизой. Он утверждает, что в этом решении нет политики. По его словам, все дело в том, что завершается программа научных исследований, рассчитанная на пять лет, под которую и собирался этот коллектив.

Тем временем еще пять сотрудников института решили поддержать уволенных коллег и тоже написали заявления об уходе. Это, в частности, доктор исторических наук Владимир Тугай и четыре кандидата исторических наук - отбывший 13 суток по статье 23.34 КоАП Андрей Мацук, а также Вадим Аниперков, Андрей Унучек и Василий Воронин.

Они написали открытое письмо, в котором объяснили, что проявляют солидарность с теми учеными, которым не продлили контракты, и сами, в свою очередь, не согласны их продлевать.

«Спачатку нам прапанавалі гадавыя кантракты. Пасля таго як мы напісалі заяву аб сыходзе, то прапанавалі ажно на тры гады», - рассказал Мацук, добавив, что письмо открытое, его могут подписать и другие ученые института.

Читайте также:

Задержанную журналистку tut.by Катерину Борисевич перевели в СИЗО №1 Минска на Володарского. Обвинения еще не предъявлено, но что ей все-таки может грозить (подробности).

«Думаю, месяц будем изучать материалы». Адвокат Виктора Бабарико объясняет, что происходит с делом экс-банкира. Обвиняемым и стороне защиты должны предоставить материалы дела для ознакомления, потом их передадут прокурору (подробности).

«Уволили за правду!»: Врач, который рассказал о смерти ковидных пациентов в 20-й горбольнице, остался без работы. Подробности этой истории