Жители Могилева повесили кукол с лицами чиновников на путепроводе - возбуждено уголовное дело

Фото: БелТА.

Милиция возбудила уголовное дело в Могилеве за хулиганство, обнаружив на путепроводе манекены с изображением высших должностных лиц, сообщили в пресс-службе МВД. Причастных к этому нашли сотрудники уголовного розыска. Они вышли на четверых человек - мужчин и женщин в возрасте от 33 до 39 лет.

- Жители областного центра познакомились в дворовом чате и решили организовать перформанс: изготовили шесть ростовых кукол с циничными надписями и изображениями высших должностных лиц, повесили их на путепроводах, сфотографировали и распространили снимки в сети, - рассказали подробности в МВД.

Манекены висели в петле на путепроводах недалеко от деревень Вильчицы и Любуж Могилевского района.

Фигуранты дела находятся в ИВС.

- По словам мужчины, который изготавливал куклы из соломы и одежды, акция была не единственной. Ранее в лесу компания фотографировалась, изображая сотрудников ОМОН, которые избивают мирных протестующих, - добавили в пресс-службе.

Сейчас оперативники устанавливают остальных участников акции.

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