Лукашенко 27 ноября назначил Пиневича министром здравоохранения

Лукашенко назначил Пиневича главой Минздрава. Фото: БелТА

Александр Лукшенко в пятницу, 27 ноября, посещал 6-ю Городскую клиническую больницу. Он встретился и пообщался с коллективом. В завершении встречи Лукашенко заявил, что назначил утром Дмитрия Пиневича министром здравоохранения. Об этом сообщает БелТА.

До этого дня Пиневич являлся исполняющим обязанности министра здравоохранения.

- Соответствующий указ о назначении я подписал утром. И это большой аванс в связи с ситуаций с коронавирусом, - подчеркнул Лукашенко.

До Пиневича министром здравоохранения был Владимир Караник. На данный момент он занимает пост губернатора Гродненской области.

Напомним, что на 26 ноября коронавирусом заболели уже более 130 тысяч человек. Скончались за все время пандемии 1128 человек.

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