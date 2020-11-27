Лукашенко рассказал врачам о планах Польши и Украины по свержению власти в Беларуси. Фото: БелТА.

27 ноября Александр Лукашенко отправился в 6-ю минскую больницу. Он ознакомился с порядком оказания медицинской помощи пациентам с инфекцией COVID-19, состоялась встреча с работниками медучреждения. В красной зоне он появился в белом халате, белой шапочке и в респираторе. Потом Лукашенко встретился с коллективом больницы. Он рассказал, что буквально накануне получил от КГБ данные, которые раскрывают планы зарубежных стран в отношении Беларуси. И зачитал выдержки из этих материалов.

Вначале Лукашенко процитировал слова премьер-министра Польши, якобы сказанные им после выборов в Беларуси, в середине августа: «Западные территории Беларуси исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НПО».

Другой разговор, по словам Лукашенко, произошел 31 августа. Премьер Польши сказал: «Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий». По словам Лукашенко, Польша предлагала создать в Беларуси ситуацию, чтобы ее экономика рухнула, рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми. «Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса».

А вот как, по версии Лукашенко, дело обстояло дальше. Мол, Польша поняла, что военным методом решить ситуацию в Беларуси не выйдет. А в конце сентября, по версии Лукашенко, состоялся разговор Павла Латушко с министром иностранных дел Чехии. Латушко, мол, говорил, что «у демократической оппозиции никогда не было таких хороших шансов свергнуть диктатуру в Беларуси, как сейчас». Что необходимо международное признание Координационного совета. «Координационный совет полагает, что главная цель в том, чтобы изолировать процесс конституционной реформы, предложенной Лукашенко», - цитирует Лукашенко Павла Латушко. Также, по словам Лукашенко, Координационный совет во время контактов с Западом выступал за военное решение ситуации в Беларуси.

Дальше Лукашенко снова цитирует польского премьера: «Необходимо использовать революцию в Беларуси в своих интересах. Если Путин хочет нормализовать отношения с Западом, он должен сдать Лукашенко», - такие слова, по данным Лукашенко, премьер Польши говорил в октябре.

Дальше Лукашенко перевел фокус на Украину и процитировал слова, якобы сказанные в ноябре министром иностранных дел Украины в разговоре со своим немецким коллегой: «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Беларуси, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств». По версии Лукашенко, несмотря на братские отношения между белорусским и украинским народами, под Киевом все равно появился некий центр информационного воздействия на Беларусь.

В результате, по мнению Александра Лукашенко, Запад заинтересован в кризисе в Беларуси, который бы подорвал позиции России. Мол, сейчас наступил исторический шанс остановить российское влияние.

- Вот в чем главный смысл, и мы барьер на этом пути. На нас должны потренироваться, - заявил Лукашенко. - Все мы хотим суверенитета и независимости, но независимость очень дорогая штука. Если белорусский народ готов удерживать эту независимость, бороться за нее, чего бы нам это ни стоило, давайте будем бороться. Чтобы в очередной раз нас снова не отбрасывали и не обували в лапти и не отправляли запряженными в телегу. Вот весь вопрос и мое настроение как человека. Отсюда и мои действия.