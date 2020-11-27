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Коронавирус Covid-19

Лукашенко: Мы должны производить свою вакцину от коронавируса на базе госпредприятия

Он добавил, что «эта зараза может навсегда остаться с нами, и от нее нужно будет прививаться, как от гриппа»
Инна КОРСАК
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Лукашенко заявил, что вакцину от коронавируса должны создавать на госпредприятии

Лукашенко заявил, что вакцину от коронавируса должны создавать на госпредприятии

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Александр Лукашенко 27 ноября, в пятницу, посещал с рабочим визитом 6-ю Городскую клиническую больницу Минска. Он провел встречу и пообщался с коллективом. Лукашенко затронул тему создания в Беларуси вакцины от коронавируса. Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко напомнил о том, что именно Россия предложила Беларуси штамм вакцины, чтобы была возможность организовать свое производство.

- Я сторонник того, чтобы вакцина от коронавируса создавалась на государственном предприятии. Уверен, что наши предприятия могут это делать. Еще ведь до конца ничего не понятно: зараза, может, эта, я про коронавирус, навсегда останется с нами. И нужно будет, как и от гриппа, прививаться. Нам надо свою вакцину произвести, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси будет найдена возможность для того, чтобы наладить производство вакцины от COVID-19 на базе «Белмедпрепаратов».

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Беларусь: Лукашенко