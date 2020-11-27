Лукашенко: С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду

Лукашенко заявил, что, когда появится новая Конституция, он работать президентом уже не будет Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко 27 ноября, в пятницу, посетил 6-ю Городскую клиническую больницу Минска. Он встретился и пообщался с коллективом. Во время встречи Лукашенко высказался на тему новой Конституции в Беларуси. Об этом сообщили в БелТА.

- Да, я являюсь сторонником новой Конституции. И не потому, что надо там какую-то демократию. Не в ней дело. Меня волнует в этой ситуации одно - вот нельзя же незнакомому президенту такую Конституция отдавать. Беда же будет, - заявил Лукашенко.

Он добавил, что в Беларуси очень серьезная Конституция, как и еще у двух «продвинутых государств» - России и Казахстана.

- Вот у нас серьезная Конституция, а еще у России и Казахстана. Вот только у трех государств такая продвинутая и жесткая Конституция, где от решения президента все зависит. И с этой точки зрения, понимаю, что не дай же бог, придет человек к власти, который войну развязать захочет и прочее… Надо нам новую создать Конституцию, но чтобы она была выгодна для Беларуси. Чтобы потом страна не обвалилась, - подчеркнул Лукашенко.

Он также высказался и о том, что не создает под себя Конституцию.

- Я никакую Конституцию не создаю под себя. Хочу сказать, что уже с новой Конституцией я с вами работать президентом не буду. Успокойтесь и перенесите это спокойно. Заявляю, что никогда не допущу того, чтобы в момент принятия новой Конституции чтобы кто-то сфальшивил. Ну, или выборы сфабриковал по ней. И даже если я буду знать, что это будет не совсем то, чего я хочу. А почему так? Потому что белорусский народ должен пройти именно через то, через что пройти должен. Лучше сейчас и без войны, чем когда нам подкинут эту войну, - подытожил Лукашенко.

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