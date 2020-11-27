Кондитер из Витебска получила Гран-при престижного конкурса за шоколадную Беларусь и рассказала, почему не будет есть портрет бабушки

Кондитер из Витебска получила гран-при за шоколадные украшения для торта. Трогательный образ пожилой сельчанки она "списала" с бабушки мужа. Фото: из архива Надежды Богатенко.

Надежда Богатенко, кондитер из Витебска, вернулась с победой с престижного конкурса "Беларусь Шоколадная", который проходил в рамках ярмарки "ПродЭкспо-2020" Минске. Надежда получила Гран-при! По условиям конкурса шоколадом надо было украсить большой торт.

Точнее, украшала Надежда не настоящий торт, а трехъярусный муляж высотой 80 см. На это ушло десять килограммов сахарной пасты и 23 кило шоколада. Но Надежда уверяет, что и настоящий торт таких размеров испечь и украсить она сможет.

Шоколадная Беларусь от Надежды Богатенко - это и деревенские пейзажи, и городские улицы. И лица. На нижнем ярусе - лицо старушки, на верхнем - юной девушки.

- Для меня Беларусь - это прежде всего люди. Улицы, дома, пейзажи - это не главное. Главное - мы, белорусы. Поэтому лица людей такие большие, на них сделан акцент, - рассказывает Надежда.

Лицо девушки - собирательный образ. Чтобы создать его, кондитер пересмотрела не один десяток фото. А пожилая женщина имеет реальный прототип.

- Даже не задумывалась над этим образом, он просто вышел у меня изнутри. Это лицо бабушки моего мужа. Лепила его по памяти, - рассказала Надежда.

Кроме торта на выставке Надежда показала еще комплект шоколадных аксессуаров - корсет и сумочку. Такие необычные вещи украшать шоколадом ей еще не приходилось, но все получилось.

Надежда Богатенко работает на предприятии «Витебскхлебпром», об украшении кондитерских изделий она знает практически все и все умеет. Шоколадную Беларусь и корсет после поездки на выставку не съедят, они будут храниться в коллекции предприятия и время от времени демонстрироваться на различных показах. Если им не придется часто «выступать» под открытым небом, то сохраниться и торт, и корсет могут в течение нескольких лет.