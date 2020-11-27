В сети появилось видео изнутри автозака. Предположительно, с камер силовиков

На кадрах видны моменты задержаний и применения светошумовых гранат, а также сцены из автозака. Фото: скриншот YouTube

Видеоролик, состоящий из записей, предположительно, сделанных с видеорегистраторов силовиков, появился в интернете. Кадры опубликованы на YouTube-канале «By_Pol - объединение силовиков Беларуси».

На них можно увидеть, что происходило в автозаке, а также моменты задержаний и применения светошумовых гранат. Два видео датированы 25 октября и 1 ноября, еще одно – без даты.

На первом ролике (он не датирован) видно, как в транспорт заводят задержанных, большинство из них стоит на полу на коленях, некоторые держат руки за головой. Кто-то из силовиков с дубинкой обращается к одному из задержанных, поднимая ее и опуская.

Другое видео, датированное 25 октября, снято в шесть часов вечера рядом с Центральным РУВД (это время указано в ролике). На кадрах запечатлен момент применения ОМОНом светошумовых гранат.

В третьем видеоролике, снятом днем 1 ноября рядом с Национальной библиотекой, виден момент задержания, когда силовики сначала догоняют в автомобиле протестующих, после чего останавливаются и выбегают. Затем задерживают парня и заводят в машину.

Добавим, что инициатива By_Pol, как видно из описания на YouTube-канале, позиционирует себя как объединение сотрудников правоохранительных органов Беларуси, которые "не запятнали себя совершением преступлений".

Читайте также:

Взрывы петард, задержания, техника, флаги. Фоторепортаж: как прошел митинг 18 октября в Минске

По улицам прошла многотысячная колонна. Правозащитники говорят, в воскресенье, 18 октября задержали более 200 человек (подробности).

«Почему протесты в Минске - не то же, что Майдан в Киеве»

Многие СМИ сравнивают ситуацию в 2014 году в Киеве и Минск в 2020. Наш колумнист поясняет, в чем и почему, по его мнению, они разные (подробности).