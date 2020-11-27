Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 27 ноября 2020 года: рекордный прирост заболевших COVID-19 - 1621 человек

Снова рекордный прирост за сутки заболевших коронавирусом - 1621 человек Фото: Инна КОРСАК

В Министерстве здравоохранения появилась актуальная информация о числе зараженных коронавирусом в Беларуси. Ее опубликовали в телеграм-канале.

На 27 ноября в стране зарегистрировано 131 633 случая COVID-19. Прирост за сутки является рекордным - 1621 человек. После курса лечения, который был проведен в больницах, выздоровели 110 152 пациента (+1383 за сутки)

«За время распространения коронавирусной инфекции скончался 1136 человек. А за последние сутки умерли 8 пациентов. Те же, кто не смогли победить инфекцию, имели ряд хронических заболеваний и подтвержденный COVID-19», - пояснили в Минздраве.

За все время в Беларуси провели 3 188 876 тестов.

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