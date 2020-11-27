После массового отравления детей в 61-й школе в Минске был усилен контроль за школьным питанием

В Минске усилили контроль за школьным питанием Фото: Павел МАРТИНЧИК

В школах Минска усилили контроль за школьным питанием после отравления детей в 61-й школе. Об этом сообщает БелТА.

- После массового отравления детей в 61-й школе Минска на данный момент был усилен контроль за школьным питанием в учреждениях образования. Хотела бы отметить, что в школах и ранее осуществлялся контроль за качеством еды, но именно сейчас на это сделан особый акцент. Уже в течение недели многие службы и организации проводят контрольно-надзорные мероприятия во всех учреждения образования Минска, - рассказала главный специалист отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Чааб.

По словам Чааб, проверку проводят комитет по образованию Мингорисполкома, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии, а также Комбинат школьного питания Минска.

- При проверке комиссия обращает свое внимание на санитарное состояние и техническое оснащение пищевых блоков. Также проверяют и соблюдение требований, которые касаются выдачи блюд и сроков их реализации, - отметила Чааб.

И добавила, что если все же будут выявлены какие-либо нарушения, которые касаются школьного питания, то причастные к этому понесут ответственность.

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