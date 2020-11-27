«Это неправильно». Виктор Гончаренко высказался о действиях омоновцев во время протестов

Виктор Гончаренко раскритиковал избиение протестующих омоновцами. Фото: pfc-cska.com

Белорусский футбольный тренер, главный наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко подверг критике действия белорусского ОМОНа против участников протестов.

– Как и любой нормальный человек, я категорически против, когда омоновцы бьют простой белорусский народ. Для всех людей понятно, что это неправильно. У меня есть среди омоновцев знакомые – это здоровые мужики. И когда они бьют народ, я эту ситуацию не понимаю и высказываю им свое возмущение при встрече. Тем более мы знаем, что наш народ добродушный и не злобный, – заявил Гончаренко в интервью российскому спортивному комментатору и журналисту Нобелю Арустамяну. Видео опубликовано на YouTube-канале Nobel.

Тренер прокомментировал и решение нападающего ЦСКА Ильи Шкурина не выступать за сборную Беларуси до смены власти. Гоначренко отметил, что не поддерживает его, объяснив это тем, что, по его мнению, футболисты играют для фанатов.

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