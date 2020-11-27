Брест вышел на пик первой волны по заболеваемости коронавирусом Фото: Инна КОРСАК

Главный врач областной клинической больницы Александр Карпицкий сообщил, что Брест уже вышел на пик первой волны по заболеваемости коронавирусом. Его слова приводит БелТА.

- Данные, которые есть у нас, показали, что введение масочного режима по всей Брестской области, а также ограничительные мероприятия уже дали свои плоды. Количество пациентов, которые поступают к нам ежедневно с COVID-19, стало меньше. Да, по прогнозам и графикам мы еще не смогли достигнуть пика по заболеваемости, но Брест уже вышел на пик первой волны, - заявил Карпицкий.

Он также отметил, что во время второй волны COVID-19 стало больше молодых пациентов.

- Да, действительно молодых пациентов во время второй волны коронавируса стало больше. При том, что основная часть заболевших – люди в возрасте старше 40-50 лет. По наблюдениям врачей, чаще всего болеют те, у кого уже выявлен ряд хронических заболеваний, - пояснил главврач.

Карпицкий добавил, что на сегодняшний день в Бресте фактически все стационары оказывают помощь больным ковидом.

- Хоть плановая госпитализация пациентов у нас и ограничена, но она не отменена. Это касается в том числе и онкодиспансера, - рассказал главврач.

По информации Александра Карпицкого, в областной больнице насчитывается более 300 точек с кислородом, 48 аппаратов ИВЛ, 13 наркозно-дыхательных аппаратов.

Для пациентов с коронавирусом в больницах Брестской области была выделена 4 861 койка. На сегодняшний день они не заняты полностью.

Напомним, что в Беларуси на 27 ноября был зарегистрирован очередной рекордный прирост за сутки больных коронавирусом - 1621 человек.

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