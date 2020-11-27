Ученые рассказали, что нужно есть переболевшим COVID-19

Особое внимание своему питанию нужно уделить пожилым людям. Фото: pixabay

Исследователи из Великобритании составили список продуктов, которые помогают ускорить восстановление организма после перенесенного коронавируса. Результаты их работы опубликованы в журнале BMJ Nutrition, Prevention and Health.

Ученые Эмма Дербишир и Джоан Деланж, специализирующиеся на исследовании роли питания в укреплении иммунитета, изучили научные публикации о продуктах, способствующих восстановлению после COVID-19 и выяснили, что некоторые из них помогают организму сопротивляться вирусным заболеваниям.

По их словам, особое внимание своему питанию нужно уделить пожилым людям, поскольку чаще всего у них наблюдается дефицит необходимых организму питательных компонентов.

«Есть достаточно доказательств того, что плохое питание, белково-энергетическая недостаточность, а также дефицит питательных микроэлементов, таких как витамины и минералы, способствуют неоптимальному функционированию иммунной системы. Некоторые компоненты диеты – фрукты, витамины, антиоксиданты, минералы и пробиотики – помогают повысить иммунитет и играют важную роль в сопротивлении респираторным вирусам и заболеваниям», – сказано в исследовании.

Ученые посоветовали переболевшим COVID-19 включить в меню продукты, богатые витаминами C, D и цинком.

Много витамина С содержится в брокколи, черной смородине, апельсинах. Цинк в большом количестве есть в креветках, крабовых консервах, консервированных бобах и вареных яйцах. Эксперты посоветовали включить в рацион также пищевые добавки с витамином D (не более 50 микрограммов ежедневно).

Согласно результатам исследования, такая диета ускоряет восстановления организма после коронавируса. По словам ученых, если у пациентов, кроме COVID-19, есть другие заболевания, то нужно консультироваться с врачом по поводу употребления тех или иных продуктов.

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