Штаб Тихановской инициировал в Литве первое дело против белорусских силовиков

Светлана Тихановская. Фото: REUTERS.

Штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской подал в Генпрокуратуру Литвы первое заявление на расследование преступления белорусских силовиков по универсальной юрисдикции, - сообщает Interfax.by.

Это заявление для возбуждения уголовного дела по факту насилия над Максимом Хорошиным – предпринимателем, которого задержали во дворе дома в Минске, избили, увезли в РУВД и избили еще и там до состояния, когда пришлось вызывать скорую. Так он попал в больницу, после которой выехал в Литву, - цитирует агентство сообщение telegram-канал Тихановской.

В штабе политика проинформировали, что «по делу Хорошина собраны результаты медэкспертизы, которая установила телесные повреждения, фото и видео его задержания, на которых открыты лица подозреваемых силовиков».

- Адвокат Гедрюс Данелюс, который подал заявление в генпрокуратуру Литвы, поясняет, что литовский закон позволяет проводить досудебное расследование и сам суд, если преступление было совершено не в Литве и подозреваемый не находится в стране. Обязательно присутствие заявителя, то есть жертвы. И если в деле есть прямые улики, суд по универсальной юрисдикции имеет право на вынесение приговора, - сказано в сообщении.

В штабе Тихановской рассказали, что разрабатывают «подачу и других таких заявлений в разных странах, куда выехали сотни беларусов, прошедшие через пытки со стороны силовиков». В Вильнюсе будет находиться координационный центр проекта.

Напомним, по данным правозащитников белорусы подали более двух тысяч заявлений о применении насилия сотрудниками милиции. Однако, информации об уголовных делах, возбужденных в отношении силовиков, на данный момент нет.

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