В Минске 27 ноября горела квартира на улице Голубева. Были эвакуированы двадцать человек

В Минске горела квартира на улице Голубева. Фото: МЧС

В Минске 27 ноября на улице Голубева загорелась квартира на девятом этаже. Никто не пострадал, но были эвакуированы двадцать человек. Об этом сообщили на официальном сайте МЧС.

- В 11.20 поступило сообщение в часть о том, что загорелось имущество в квартире. На место оперативно приехали сотрудники МЧС. Они установили, что возгорание произошло в квартире на девятом этаже в одном из домов по улице Голубева, - пояснили в ведомстве.

И добавили, что хозяйка вместе с тремя детьми самостоятельно покинула квартиру.

Пожар сотрудники МЧС ликвидировали.

В результате возгорания было повреждено имущество, а также закопчена квартира.

Устанавливаются причины случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минске на Кирова в административном здании случился пожар. Эвакуировали 150 человек.

Выяснилось, что возгорание произошло в одном из кабинетов на третьем этаже. (подробности)

В Минске на Сурганова горело общежитие. Было эвакуировано 300 человек.

Спасатели рассказали, что причины случившегося выясняются. (подробности)