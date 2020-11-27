Электромонтера из Лиды задержали за «доску позора» для силовиков в Telegram

Электромонтер из Лиды стал фигурантов уголовного дела за «доску позора» для силовиков. Фото: МВД

Милиция задержала электромонтера в Лиде, который создал Telegram-канал, где публиковал личные данные силовиков. Возбуждено уголовное дело Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Задержанный – 42-летний мужчина, на него вышли оперативники гродненского управления ГУБОПиК МВД.

«Задержанный публиковал анкеты милиционеров с их фотографиями, домашними адресами и телефонами. Также в паблик попадали схожие сведения о членах семей правоохранителей. Цель мужчины – оказание давления на милиционеров для их отказа от исполнения служебных обязанностей», – рассказали подробности в МВД.

По данным милиции, кроме «доски позора», мужчина также вел канал «Объединенный союз революции» и чат «Лида страна для жизни».

«Участников призывали к насилию над силовиками и их детьми, а также проведению диверсий на железнодорожном транспорте. За эти действия исполнителям предлагали деньги», – рассказали в пресс-службе.

В доме задержанного провели обыск.

«Оперативники нашли протестную атрибутику, нож, пневматический пистолет, которые вместе с техникой изъяли», – добавили в МВД.

Уголовное дело возбуждено за оскорбление представителя власти.

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