Экс-министр культуры Юрий Бондарь женился на избраннице, которая младше его на 26 лет

Экс-министр культуры Юрий Бондарь женился. Фото: "Наша Нiва"

Экс-министра культуры Юрий Бондарь женился на избраннице, которая младше его на 26 лет. Об этом сообщает «Наша Нiва».

Напомним, что Юрий Бондарь был отсранен от должности министра культуры. Главой ведомства он был на протяжении трех лет – с 2017 по 2020 годы. На его место Александр Лукашенко назначил экс-помощника по Брестской области Анатолия Маркевича.

После того, как Бондарь ушел в отставку, выпускница БГУКИ, 21-летняя Алина Стельмакова выложила в инстаграм (страница девушки сейчас закрыта – Ред.) фото с Бонадарем, которое подписала: «Все будет хорошо».

В комментариях под снимком девушка призналась, что вышла замуж восемь месяцев назад.

Интересно, что Алина в 2018 году выиграла конкурс красоты в БГУКИ. На тот момент Бондарь уже был главой Минкульта. После этого, девушка стала «Мисс Весна» Минска. Также она была ведущей одной из секций на Славянском базаре» в Витебске.

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