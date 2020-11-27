Завкафедрой БелМАПО: В Беларуси от коронавируса вылечили 101-летнего пациента

В Беларуси от "ковида" вылечили 101-летнего пациента Фото: Андрей АБРАМОВ

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций Белорусской медицинской академии последипломного образования Юрий Горбич в эфире программы «Марков. Ничего личного», которая выходит на телеканале ОНТ, рассказал, что от коронавируса в Беларуси удалось вылечить 101-летнего пациента.

- Если говорить лично обо мне, то среди моих самых пожилых пациентов был 89-летний мужчина. Ну а если в целом, то в Беларуси от коронавирусной инфекции удавалось лечить людей и более старшего возраста. Как пример, от ковида вылечили 101-летнего пациента, - заявил Горбич.

Напомним, что главный врач областной больницы Бреста отметил, что в основном коронавирусом, во время второй волны, болеют люди в возрасте 40-50 лет.

В Беларуси на 27 ноября был зафиксирован очередной рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки – 1621 человек. За все время пандемии умерли 1136 пациентов.

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