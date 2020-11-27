ЧП в Шкловском районе: на одном из предприятий погрузчик насмерть задавил 55-летнюю женщину

В Шкловском районе погрузчик насмерть задавил женщину. Фото: телеграм-канал СК

В Шкловском районе на одном из предприятий погрузчик насмерть задавил 55-летнюю женщину. Об этом сообщили в телеграм-канале Следственного комитета.

- В понедельник, 23 ноября, машинст-тракторист, который находился за рулем погрузчика, выполнял разгрузочные работы на территории одного из сельскохозяйственных предприятий в Школовском районе. В какой-то момент, двигаясь задним ходом, он наехал на 55-летнюю работницу организации. Спасти женщину не удалось. Она скончалась от травм на месте, - пояснили в ведомстве.

Следователи осмотрели место случившегося. Была изъята соответствующая документация.

Возбуждено уголовное дело.

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