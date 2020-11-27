Лукашенко: Нас ждет непростая зима и коронавирус покажется цветочками

Лукашенко заявил, что впереди непростая зима и коронавирус покажется цветочками. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 27 ноября, в пятницу, посетил шестую городскую клиническую больницу Минска. Он встретился и пообщался с коллективом. На встрече Лукашенко заявил, что сейчас нужно собраться, чтобы спасти страну. Видеоофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Я прошу у вас только одно, вне зависимости от того, голосовали вы за меня или нет, но я на сегодняшний день ваш президент. Прошу у вас о понимании. Нам надо спасти нашу страну. И это сейчас главное. И еще: вот этот промежуток времени, ну хотя бы полгода, я попрошу вас не болеть и продержаться. Все же заменить будет очень сложно. Уже через некоторое время мы узнаем, что такое коронавирус, зачем он и откуда он. Я же вам еще до выборов говорил, что начнется передел мира. Так сейчас и происходит. И не только у нас: на Кавказе вон война вспыхнула, в Молдове что произошло, Украина наша вообще одурела, Евросоюз с ума сходит. Я уже вам кое-что рассказал (он подразумевал данные от КГБ, которые раскрывают план Запада в отношении Беларуси - Ред.),- заявил Лукашенко.

Он также добавил, что белорусов ждет непростая зима и коронавирус покажется цветочками.

- Нам сейчас надо собраться, если мы страну хотим сохранить, если мы нация, если мы хотим, чтобы наши дети не были рабами и в лаптях не ходили. Надо собраться и переждать этот период. Я уже где-то говорил, что зима будет непростой. И еще неизвестно, как мы выйдем из этой зимы. И коронавирус нам цветочками покажется, - подчеркнул Лукашенко.

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