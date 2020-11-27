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Лукашенко заявил, что удалось перехватить закрытую конференцию с участием Тихановской, где она заявляет, что ничего не решает

Он также добавил, что «беглые» держат Тихановскую потому что им нужно просто имя
Инна КОРСАК
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Лукашенко заявил, что удалось перехватить закрытую конференцию с участием Тихановской, где она заявляет, что ничего не решает. Фото: БелТА

Лукашенко заявил, что удалось перехватить закрытую конференцию с участием Тихановской, где она заявляет, что ничего не решает. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 27 ноября, посетил шестую городскую клиническую больницу. Он встретился и пообщался с врачами. Во время разговора Лукашенко заявил, что удалось перехватить закрытую конференцию с участием Тихановской, где она заявила, что ничего не решает. Видеофрагмент был опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

- Да, мы перехватили конференцию вот этих лохушек (возможно подразумевает Павла Латушко – Ред.), Тихановской и всех этих беглых. Они проводят закрытую пресс-конференцию. И что меня поразило, когда мне на стол положили распечатку, а там словам Светланы: «Мужики, ну что вы требуете от меня вы же понимаете, что я ничего не решаю». Я ничего не решаю. Это была цитата. Наш президент в Литве. Правильно, я знаю, что она ничего не решает. Она просто сидит. А им надо какой-то человек. А какой? Ну вот она и попалась: выборы фальсифицированы, Тихановская их выиграла, а не Лукашенко. Они всех убедили и себя в этом, - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, Тихановскую просто держат за имя.

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