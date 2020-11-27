Страшная авария на МКАД: фура влетела в большегруз, который остановился из-за поломки. Один из водителей погиб

На МКАД столкнулись два грузовика. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

НА МКАД в пятницу, 27 ноября, столкнулись два грузовика. Погиб один из водителей. Об этом сообщили в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В пятницу, 27 ноября, в районе 17.30 грузовик марки «Мерседес», который двигался со стороны улицы Свислочской в направлении Партизанского проспекта, врезался в автомобиль марки «Рено» с полуприцепом. Его водитель остановился из-за поломки. В результате произошедшего погиб 59-летний водитель грузовика «Мерседес», - пояснили в ведомстве.

Один из водителей погиб. Фото: телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, а также организуют проезд для транспорта. В результате аварии произошел затор по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Ташкентской.

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