Лукашенко снова заговорил о смерти Бондаренко: Врач сфальсифицировал документ, а некоторые стоят и постятся с этим ноль промилле

Лукашенко снова заговорил о смерти Романа Бондаренко Фото: Инна КОРСАК

Александр Лукашенко 27 ноября, в пятницу, посетил шестую городскую клиническую больницу. Он встретился и пообщался с врачами. Во время разговора Лукашенко вновь заговорил о смерти Романа Бондаренко. Сюжет показали в эфире телеканала «Беларусь 1».

- Ну вот уже на утро этот врач Артем Сорокин сбрасывает на портал tut.by сфальсифицированный документ, что у этого Романа Бондаренко было ноль промилле этанола в крови. И вот некоторые сейчас стоят и постятся с этим ноль промилле. Ну зачем ты факты фальсифицируешь? Зачем ты делаешь это? Ну был парень этот пьяный, ну выпивший. Ну так зачем? - рассказал свою версию врачам шестой больницы Лукашенко.

Он добавил, что на врача БСМП никто не оказывал никакого давления. Скорее всего, Лукашенко подразумевал то самое видео, которое было опубликовано Генпрокуратурой.

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