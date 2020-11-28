Стартовало голосование в поддержку участников детского «Евровидения»

На официальном сайте детского "Евровидения" 2020-го года уже можно проголосовать за понравившегося участника. Фото: junioreurovision.tv.

На официальном сайте детского «Евровидения» начался прием голосов в поддержку понравившихся участников. В этом году из-за пандемии коронавируса конкурс проходит в онлайн формате, но, конечно, послушать и посмотреть есть что.

Зрительское голосование на сайте уже стартовало, отправить свой голос можно с любого стационарного или мобильного устройства: компьютера, планшета или смартфона. Голосовать можно даже за участника от своей страны. Предварительное голосование завершиться с началом финального концерта - в 19.00 часов 29 ноября. После всех дистанционных финальных выступлений - еще 15 минут на голосование. Собранные голоса зрителей приплюсуют к баллам жюри, и так определиться победитель.

Арина Пехтерева выступает на финальном шоу пятой. Фото: junioreurovision.tv.

Впервые в 2020-ом году конкурс детского «Евровидения» проходит в удаленном формате. Финальное шоу будет состоять из номеров 12 стран, в том числе Беларуси. Нашу страну с песней «Пришельцы» представит 12-летняя жительница Могилева Арина Пехтерева, в прямом эфире она выступит под 5 номером.

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