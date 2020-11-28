95% эффективности: посол Мезенцев рассказал, как проходят в Беларуси испытания российской вакцины от коронавируса

В Беларуси успешно проходят испытания российской вакцины. Фото: gazeta.ru.

По словам российского посла Дмитрия Мезенцева, в Беларуси испытания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» показали высокую эффективность - около 95 процентов, сообщает ТАСС со ссылкой на его интервью телеканалу «Россия 24».

- В клинических испытаниях приняли участие 100 граждан Беларуси. Результаты показали высокую эффективность российской вакцины - примерно 95 процентов. Этот результат очень важный, - пояснил Мезенцев.

Далее он уточнил, что на данном этапе Россия ожидает от белорусских коллег регистрации вакцины «Спутник V», которая будет проведена в полном соответствии с жесткой нормативной базой Минздрава. После этого можно будет говорить о том, чтобы в Беларусь были направлены значительные партии для начала вакцинации граждан республики.

- Обсуждаются и перспективы совместного с Беларусью производства российской вакцины, - уточнил российский посол.

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