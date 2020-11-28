Житель Жлобина заявил, что 13 августа его избили милиционеры, потом сознался, что этого не было, и стал фигурантом уголовного дела

Жлобинчанин заявил, что его избили милиционеры, а потом сказал, что все выдумал. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В райотдел СК Жлобина поступило заявление от 25-летнего горожанина. 17 августа мужчина позвонил в милицию по номеру «102» и рассказал, что за несколько дней до этого, 13 августа, его избили сотрудники милиции. Вот что после проверки этой истории рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Заявитель сообщал, что вечером 13 августа он ехал с работы домой на велосипеде по улице Полевая в Жлобине. И около 19.15 часов его остановили трое милиционеров. Затем двое его удерживали, а третий ударил резиновой палкой по ногам. Жлобинчанин сказал, что после избиения с ним провели «профилактическую беседу» насчет участия в протестных акциях и отпустили, не составляя протокол. Спустя время он решил привлечь милиционера к ответственности.

- Проверка установила, что в указанное заявителем время совершения преступления, он на самом деле был дома. Кроме того, за медпомощью он не обращался ни 13 августа, ни в другие дни. Его направляли в ГКСЭ для судмедэкспертизы, но он туда не явился. Во время допроса сознался во лжи. Сказал, что придумал инцидент с нападением силовиков, чтобы досадить своей сожительнице, с которой поругался, - прокомментировали в СК.

Так как факт незаконного применения физической силы или специальных средств не подтвердился, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело из-за заведомо ложного доноса о совершении преступления (ч.1 ст.400 УК РБ). Он проходит по нему в качестве подозреваемого, идет следствие.

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