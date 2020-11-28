Стало известно, когда Беларусь начнет выпускать у себя российскую вакцину от коронавируса

Мезенцев видит основания для успешного совместного белорусско-российского производства вакцины от COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ранее «Комсомолка» писала о том, что, по словам Дмитрия Мезенцева, посла России в Беларуси, испытания российской вакцины на 100 белорусских добровольцах проходят на уровне высокой эффективности, выше показателя зарубежных аналогов.

По информации ТАСС, представитель российской дипломатии рассказал, когда Беларусь может начать выпуск российской вакцины от коронавируса на своей территории.

- В начале 2021-го года Беларусь может начать выпуск российской вакцины от коронавируса, - заявил Мезенцев.

Также он добавил, что использовать первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Беларуси могут начать уже в декабре 2020-го года. Также первые результаты производства вакцины, по словам российского посла, могут быть получены белорусским здравоохранением уже в начале 2021-го года.

Дмитрий Мезенцев заявил, что первые результаты производства российской вакцины в Беларуси могут быть получены уже в начале 2021 года. Фото: БелТА.

- Это является итогом той большой работы, которую проводит Российский фонд прямых инвестиций. Первые шаги по взаимодействию этой авторитетной структуры с белорусскими партнерами являются оптимистичными и перспективными, - уверен Мезенцев.

Поясняется, что данное взаимодействие - это выполнение поручения Путина о том, чтобы первой страной, где будет использоваться и куда будет направлена российская вакцина, была соседняя Беларусь.

- Данное решение подчеркнуло систему отношений (между странами - Ред.), которая уже наработана в рамках Союзного государства. Есть все основания видеть успешным и совместное производство вакцины, - добавил посол.

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